Пулев назвал Фьюри клоуном и испортил его постер

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Кубрат Пулев не был впечатлён победой британского боксёра Тайсона Фьюри в поединке со шведом Отто Уаллином. Фьюри удалось выйти победителем из боя, несмотря на глубокое рассечение.

Пулева, который давал интервью в тренажёрном зале, попросили прокомментировать действия Фьюри.

«Он ходит вот так (Пулев сымитировал боевую стойку Фьюри. — Прим. «Чемпионата».). Это забавная картинка, но это не бокс. Знаете, я считаю его клоуном.

Это фото не для тренажёрного зала. Здесь висят фотографии многих сильных боксёров — Майка Тайсона, например. Но его фото здесь не место, вот и всё», — приводит слова Пулева boxingnews24.

После этого Пулев сорвал постер Фьюри со стены и бросил его на пол.