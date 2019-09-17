Определились победители Кубка России и Кубка Кавказа по тайскому боксу

В Краснодаре прошли всероссийские соревнования по тайскому боксу — Кубок России и Кубок Кавказа. В рамках Кубка России выступили мужчины и женщины (18-40 лет). За Кубок Кавказа боролись юниоры и юниорки (16-17 лет), юноши и девушки (14-15 лет), а также мальчики и девочки (12-13 лет).
Победу в Кубке России в общекомандном зачёте одержала сборная Санкт-Петербурга, второе место заняла команда Дагестана, третьими стали спортсмены, представляющие Кемеровскую область. В Кубке Кавказа первым стал Краснодарский край, второе место в активе Республики Дагестан, третье место заняла Нижегородская область.
Мужчины
До 51 кг — Затинайченко Александр (Ленинградская обл.)
До 54 кг — Зикрьёев Асланбек (Кемеровская обл.)
До 57 кг — Валович Марк (Санкт-Петербург)
До 60 кг — Асатрян Вартан (Краснодарский край)
До 63,5 кг — Танеев Камиль (ХМАО)
До 67 кг — Балыко Алексей (Ленинградская обл.)
До 71 кг — Чангелия Дмитрий (Санкт-Петербург)
До 75 кг — Колотыгин Денис (Московская обл.)
До 81 кг — Сипатов Артём (Московская обл.)
До 86 кг — Сартаков Михаил (Новосибирская обл.)
До 91 кг — Ус Валерий (Иркутская обл.)
Свыше 91 кг — Петренко Иван (Свердловская обл.)
Женщины
До 45 кг — Колосова Анастасия (Челябинская обл.)
До 48 кг — Петрова Татьяна (Марий Эл)
До 51 кг — Пунтус Дарья (Санкт-Петербург)
До 54 кг — Петрова Полина (Санкт-Петербург)
До 57 кг — Климова Мария (Москва)
До 60 кг — Соина Татьяна (Мурманская обл.)
До 63,5 кг — Винникова Светлана (Москва)
До 67 кг — Ильяная Ольга (Ярославская обл.)
Свыше 75 кг — Жбанкова Виктория (Санкт-Петербург)
Юниоры
До 48 кг — Бикрев Егор (Кемеровская обл.)
До 51 кг — Имангазалиев Асадула (Дагестан)
До 54 кг — Алиев Гусейн (Дагестан)
До 57 кг — Егоров Никон (Нижегородская обл.)
До 60 кг — Букатов Никита (Кемеровская обл.)
До 63,5 кг — Шахтарин Константин (Пермский кр.)
До 67 кг — Гурьянов Ярослав (Новгородская обл.)
До 71 кг — Мухин Алексей (Кемеровская обл.)
До 75 кг — Гиясов Мурад (Тульская обл.)
До 81 кг — Чернышенко Даниил (Краснодарский кр.)
До 86 кг — Золин Кирилл (Краснодарский кр.)
Юниорки
До 45 кг — Черепова Анастасия (Краснодарский кр.)
До 48 кг — Кудрявцева Алина (Краснодарский кр.)
До 51 кг — Иванова Мария (Санкт-Петербург)
До 54 кг — Видягина Дарья (Кемеровская обл.)
До 57 кг — Ефремова Анна (Кемеровская обл.)
До 67 кг — Филатова Диана (Крым)
До 75 кг — Кульгун Маргарина (Ленинградская обл.)
Старшие юноши
До 38 кг — Ибрагимов Наби (Дагестан)
До 40 кг — Кривошеев Эрик (Краснодарский кр.)
До 42 кг — Ледовских Никита (Нижегородская обл.)
До 45 кг — Яхьяев Руслан (Дагестан)
До 48 кг — Магомедв Абубакар (Дагестан)
До 51 кг — Вахабжонов Арабжон (Санкт-Петербург)
До 54 кг — Гунькин Сергей (Нижегородская обл.)
До 57 кг — Калиниченко Илья (Краснодарский кр.)
До 60 кг — Ибрагимов Магомедхан (Дагестан)
До 63,5 кг — Керимов Юсиф (Ростовская обл.)
До 67 кг — Филатв Сергей (Новосибирская обл.)
До 71 кг — Петрашов Владислав (Томская обл.)
До 75 кг — Товсултанов Ибрагим (Чечня)
До 81 кг — Рак Давид (Краснодарский кр.)
Свыше 81 кг — Абдурахманов Абдулатип (Дагестан)
Старшие девушки
До 51 кг — Иоч Виктория (Томская обл.)
До 54 кг — Бекметова Амина (Краснодарский кр.)
До 57 кг — Линева Настасья (Крым)
До 63,5 кг — Карартынян Елизавета (Краснодарский кр.)
До 67 кг — Науменко Валерия (Краснодарский кр.)
Мальчики
До 32 кг — Шахламджян Артём (Краснодарский кр.)
До 34 кг — Восканян Мелик (Краснодарский кр.)
До 36 кг — Идашев Дамир (Дагестан)
До 38 кг — Умаев Аюб (Чечня)
До 40 кг — Ширинбеков Аробидин (Санкт-Петербург)
До 42 кг — Конплянник Александр (Ленинградская обл.)
До 44 кг — Шаталов Тимур (Амурская обл.)
До 46 кг — Порсуков Абдулгамид (Дагестан)
До 48 кг — Баурас Михаил (Нижегородская обл.)
До 50 кг — Манукян Жак (Краснодарский кр.)
До 52 кг — Арсланбеков Курбан (Дагестан)
До 54 кг — Козлов Кирилл (Смоленская обл.)
До 58 кг — Кузьмин Юрий (Санкт-Петербург)
До 60 кг — Курбанов Курбан (Дагестан)
До 63,5 кг — Курмышев Игорь (Московская обл.)
До 67 кг — Павлоградский Даниил (Краснодарский кр.)
Свыше 71 кг — Игнатьев Данила (Краснодарский кр.)
Девочки
До 44 кг — Коваленко Милана (Краснодарский кр.)
До 46 кг — Папазян Виктория (Краснодарский кр.)
До 54 кг — Кузнецова Любовь (Нижегородская обл.)
До 56 кг — Хорошенькова Анна (Краснодарский кр.).
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