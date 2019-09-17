Определились победители Кубка России и Кубка Кавказа по тайскому боксу

В Краснодаре прошли всероссийские соревнования по тайскому боксу — Кубок России и Кубок Кавказа. В рамках Кубка России выступили мужчины и женщины (18-40 лет). За Кубок Кавказа боролись юниоры и юниорки (16-17 лет), юноши и девушки (14-15 лет), а также мальчики и девочки (12-13 лет).



Победу в Кубке России в общекомандном зачёте одержала сборная Санкт-Петербурга, второе место заняла команда Дагестана, третьими стали спортсмены, представляющие Кемеровскую область. В Кубке Кавказа первым стал Краснодарский край, второе место в активе Республики Дагестан, третье место заняла Нижегородская область.



Мужчины



До 51 кг — Затинайченко Александр (Ленинградская обл.)

До 54 кг — Зикрьёев Асланбек (Кемеровская обл.)

До 57 кг — Валович Марк (Санкт-Петербург)

До 60 кг — Асатрян Вартан (Краснодарский край)

До 63,5 кг — Танеев Камиль (ХМАО)

До 67 кг — Балыко Алексей (Ленинградская обл.)

До 71 кг — Чангелия Дмитрий (Санкт-Петербург)

До 75 кг — Колотыгин Денис (Московская обл.)

До 81 кг — Сипатов Артём (Московская обл.)

До 86 кг — Сартаков Михаил (Новосибирская обл.)

До 91 кг — Ус Валерий (Иркутская обл.)

Свыше 91 кг — Петренко Иван (Свердловская обл.)



Женщины



До 45 кг — Колосова Анастасия (Челябинская обл.)

До 48 кг — Петрова Татьяна (Марий Эл)

До 51 кг — Пунтус Дарья (Санкт-Петербург)

До 54 кг — Петрова Полина (Санкт-Петербург)

До 57 кг — Климова Мария (Москва)

До 60 кг — Соина Татьяна (Мурманская обл.)

До 63,5 кг — Винникова Светлана (Москва)

До 67 кг — Ильяная Ольга (Ярославская обл.)

Свыше 75 кг — Жбанкова Виктория (Санкт-Петербург)



Юниоры



До 48 кг — Бикрев Егор (Кемеровская обл.)

До 51 кг — Имангазалиев Асадула (Дагестан)

До 54 кг — Алиев Гусейн (Дагестан)

До 57 кг — Егоров Никон (Нижегородская обл.)

До 60 кг — Букатов Никита (Кемеровская обл.)

До 63,5 кг — Шахтарин Константин (Пермский кр.)

До 67 кг — Гурьянов Ярослав (Новгородская обл.)

До 71 кг — Мухин Алексей (Кемеровская обл.)

До 75 кг — Гиясов Мурад (Тульская обл.)

До 81 кг — Чернышенко Даниил (Краснодарский кр.)

До 86 кг — Золин Кирилл (Краснодарский кр.)



Юниорки



До 45 кг — Черепова Анастасия (Краснодарский кр.)

До 48 кг — Кудрявцева Алина (Краснодарский кр.)

До 51 кг — Иванова Мария (Санкт-Петербург)

До 54 кг — Видягина Дарья (Кемеровская обл.)

До 57 кг — Ефремова Анна (Кемеровская обл.)

До 67 кг — Филатова Диана (Крым)

До 75 кг — Кульгун Маргарина (Ленинградская обл.)



Старшие юноши



До 38 кг — Ибрагимов Наби (Дагестан)

До 40 кг — Кривошеев Эрик (Краснодарский кр.)

До 42 кг — Ледовских Никита (Нижегородская обл.)

До 45 кг — Яхьяев Руслан (Дагестан)

До 48 кг — Магомедв Абубакар (Дагестан)

До 51 кг — Вахабжонов Арабжон (Санкт-Петербург)

До 54 кг — Гунькин Сергей (Нижегородская обл.)

До 57 кг — Калиниченко Илья (Краснодарский кр.)

До 60 кг — Ибрагимов Магомедхан (Дагестан)

До 63,5 кг — Керимов Юсиф (Ростовская обл.)

До 67 кг — Филатв Сергей (Новосибирская обл.)

До 71 кг — Петрашов Владислав (Томская обл.)

До 75 кг — Товсултанов Ибрагим (Чечня)

До 81 кг — Рак Давид (Краснодарский кр.)

Свыше 81 кг — Абдурахманов Абдулатип (Дагестан)



Старшие девушки



До 51 кг — Иоч Виктория (Томская обл.)

До 54 кг — Бекметова Амина (Краснодарский кр.)

До 57 кг — Линева Настасья (Крым)

До 63,5 кг — Карартынян Елизавета (Краснодарский кр.)

До 67 кг — Науменко Валерия (Краснодарский кр.)



Мальчики



До 32 кг — Шахламджян Артём (Краснодарский кр.)

До 34 кг — Восканян Мелик (Краснодарский кр.)

До 36 кг — Идашев Дамир (Дагестан)

До 38 кг — Умаев Аюб (Чечня)

До 40 кг — Ширинбеков Аробидин (Санкт-Петербург)

До 42 кг — Конплянник Александр (Ленинградская обл.)

До 44 кг — Шаталов Тимур (Амурская обл.)

До 46 кг — Порсуков Абдулгамид (Дагестан)

До 48 кг — Баурас Михаил (Нижегородская обл.)

До 50 кг — Манукян Жак (Краснодарский кр.)

До 52 кг — Арсланбеков Курбан (Дагестан)

До 54 кг — Козлов Кирилл (Смоленская обл.)

До 58 кг — Кузьмин Юрий (Санкт-Петербург)

До 60 кг — Курбанов Курбан (Дагестан)

До 63,5 кг — Курмышев Игорь (Московская обл.)

До 67 кг — Павлоградский Даниил (Краснодарский кр.)

Свыше 71 кг — Игнатьев Данила (Краснодарский кр.)



Девочки



До 44 кг — Коваленко Милана (Краснодарский кр.)

До 46 кг — Папазян Виктория (Краснодарский кр.)

До 54 кг — Кузнецова Любовь (Нижегородская обл.)

До 56 кг — Хорошенькова Анна (Краснодарский кр.).