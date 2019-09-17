Петренко: хотел бы проверить свои силы на чемпионате Европы

Представитель Екатеринбурга Иван Петренко одержал победу на Кубке Кавказа по тайскому боксу в супертяжёлом весе. Он рассказал о своём турнирном пути, дальнейших перспективах и желании попробовать силы на чемпионате Европы.



«Конкуренция в нашем весе меньше, чем в других категориях, например до 67 кг, но зато в тяжёлом весе каждый удар опасен. Мне немного повезло с жеребьёвкой, и я сразу оказался в финале. Это стало бонусом за чемпионат России, где в первом же бою я попал на фаворита. Я тщательно психологически и морально подготовился под соперника Сиражудина Курбанова из Дагестана, детально разобрал его технику.

Я видел его выступление на чемпионате России, где он стал третьим. Сразу после победы я получил поздравление от нашей федерации.



У меня был исключительно победный настрой, старался выиграть досрочно. Сейчас решается вопрос о моём возможном участии в чемпионате Европы. Первый номер в этом весе — петербуржец Кирилл Корнилов, но сейчас он планирует выступать среди профессионалов в сильнейшем промоушене по кикбоксингу Glory. Если ему подтвердят бой или он просто откажется, я смогу рассчитывать на участие в чемпионате Европы. Хотелось бы проверить там свои силы», — цитирует Петренко пресс-служба Федерации тайского бокса России.