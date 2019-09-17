Нурмагомедов: на 80% уверен, что следующий бой пройдёт в России

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что он рассчитывает провести следующий поединок в России. По его словам, вероятность такого развития событий очень высока.

«Переговоры с UFC велись и ведутся. Я очень хочу подраться в России. Нужно было бы где-нибудь в Москве или Питере. Я очень хочу. Идут переговоры, и я где-то процентов на восемьдесят уверен, что мой следующий бой пройдёт в России.

Не хочется оказывать давление на Дэну Уайта. Я просто могу ему посоветовать, и он сам видел рейтинги. Рейтинги Первого канала, рейтинги всего UFC 242, который прошёл в Абу-Даби, насколько большие были рейтинги не только в России — по всему миру. Так что я думаю, что они с удовольствием здесь проведут турнир», — приводит слова Нурмагомедова Первый канал.