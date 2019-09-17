Копылов дебютный бой в UFC проведёт с Роберсоном

9 ноября в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. В его ходе в лиге дебютирует экс-чемпион российского промоушена Fight Nights Роман Копылов, о чем уже сообщалось ранее. Теперь же стало известно и имя соперника россиянина: им станет Карл Роберсон. Об этом сообщает официальная страница UFC Russia в «Инстаграме».
Копылов подписал контракт с UFC в феврале 2019 года. На счету российского бойца восемь побед и ни одного поражения. Последний поединок с участием Копылова состоялся в декабре прошлого года на турнире Fight Nights Global 91. В том бою он в четвёртом раунде нокаутировал Ясубея Эномото и защитил пояс организации в среднем весе.
Что касается американца, то он в минувшем бою раздельным решением победил Веллингтона Турмана. Всего же в UFC у него три победы при двух поражениях.
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