Ян: Фэйбер заслуживает большого чека за избиение, которое я ему устрою

Боец UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) Пётр Ян в очередной раз выразил готовность сразиться с неоднократным экс-претендентом на титул чемпиона организации Юрайей Фэйбером.
«Взрослый мужчина из Калифорнии заслуживает хороший чек за избиение, которое я ему устрою», — написал Ян на своей официальной странице в «Твиттере», отвечая на «твит» о готовности Фэйбера провести бой с любым соперником за «правильное» вознаграждение.
Пётр Ян на данный момент занимает четвёртое место в рейтинге UFC, в нынешнем году он провёл два поединка. В феврале Ян справился с Джоном Додсоном, а в июне победил Джимми Риверу. В UFC у него пять побед в пяти поединках. Что касается Фэйбера, то 40-летний боец возобновил карьеру после трёхлетнего простоя в июле 2019 года, нокаутировав Рики Саймона. В прошлом Фэйбер четыре раза претендовал на пояс UFC.
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