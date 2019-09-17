Замковой, Попов, Бабанин и Батыргазиев вышли в 1/4 финала ЧМ-2019

В Екатеринбурге продолжается чемпионат мира по боксу среди любителей. Сегодня, 17 сентября, состоялось несколько поединков 1/8 финала с участием россиян.

Так, Илья Попов победил австралийца Харри Гарсайда в весовой категории до 63 кг, в четвертьфинале он встретится с представителем Кубы Энди Крузом Гомесом. В весовой категории до 57 кг. Альберт Батыргазиев победил аргентинца Мирко Куэльо, в четвертьфинале его также ждёт представитель Кубы — Хорхе Альварес Эстрада. В весовой категории до 69 кг. опытный Андрей Замковой справился с канадцем Вьяттом Сэнфордом, как и других напарников по команде в четвертьфинале его будет ждать боксёр из Кубы — Рониэль Сотолонго.

В супертяжёлом весе Максим Бабанин победил армянина Гургена Оганесяна и в следующей стадии турнира померится силами с представителем Британии Фрейзером Кларком.

Не обошлось и без потерь в дивизионе до 52 кг. Василий Егоров уступил французу Биллалю Беннама и прекратил борьбу за медали уже на стадии 1/8 финала.