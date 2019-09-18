Экс-тренер Ковалёва: Канело выбрал Сергея, потому что он слабейший в своём весе

Бывший тренер чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Джон Дэвид Джексон считает, что чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес выбрал себе в соперники на следующий бой Ковалёва лишь потому, что тот является слабейшим чемпионом в своём дивизионе.

«Команда Канело видела последний бой Ковалёва. Они выбрали его, потому что он слабейший из всех чемпионов полутяжёлого веса. Если же Сергей победит, он сможет вернуться к себе в дивизион и сказать, что он слишком мал для полутяжёлой категории.

Бетербиев, Бивол и Гвоздик немного лучше, чем Ковалёв. Не хочу сказать, что у Сергея совсем нет шансов, ведь он может прилично пробить. Он явно не будет вишенкой на торте для Сауля, но в команде Альвареса что-то увидели в Ковалёве, из риск просчитан", — приводит слова специалиста BoxingScene.