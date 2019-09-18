Преподаватель не узнал Нурмагомедова, когда он пришёл на экзамен

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал случай из жизни, когда ему нужно было сдавать экзамен в университете. Нурмагомедов заочно учится в Российском экономическом университете им. Плеханова на четвёртом курсе.

«Когда летнюю сессию закрывал, у меня был экзамен английского языка. Я зашёл, учительница меня не узнала, а студенты узнали. Я пошёл на самую заднюю парту, сел там, чуть-чуть шумиха в зале пошла, учительница сделала всем замечание, чтобы они занимались своим делом. Я закончил, пришёл, сдал, она так на меня смотрит, не понимая, так скажем, что происходит.

Я уже когда ушёл, мне ректор звонит, что у них была паника чуть-чуть. Такие моменты тоже бывают, но, может, им непривычно, что такой спортсмен сидит и вместе со всеми сдаёт экзамен», — приводится рассказ Нурмагомедова на сайте Первого канала.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в лёгком весе. 7 сентября он в титульном бою победил американца Дастина Порье, применив удушающий приём в третьем раунде, и защитил звание.