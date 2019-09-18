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Борьба Нурмагомедова с медведем возмутила защитников прав животных

Борьба Нурмагомедова с медведем возмутила защитник
Борьба Нурмагомедова с медведем возмутила защитников прав животных
Бокс/ММА / ММА 0

В организации People for the Ethical Treatment of Animals, выступающей за этичное отношение к животным, прокомментировали действия чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который не раз боролся с медведем. Старое видео, на котором маленький Хабиб борется с медведем, залили в YouTube в 2017 году.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Известно, что впоследствии российский боец по крайней мере дважды боролся с тем же самым медведем: в 2014 и 2019 годах.

Руководитель британского подразделения PETA Элиза Аллен призвала UFC пересмотреть отношения с Нурмагомедовым.

«PETA призывает UFC пересмотреть свои отношения с мистером Нурмагомедовым, пока он не изменит отношение к животным, не станет уважать их, как они того заслуживают», — цитирует Аллен MMAJunkie.

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