Чемпион мира по самбо: Нурмагомедова победит или Серроне, или вообще никто

Двукратный чемпион мира по самбо российский боец Денис Гольцов рассказал, кто, по его мнению, может бросить вызов Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону UFC в лёгком весе. Гольцова спросили, кто может сравниться с Нурмагомедовым.
«Дональд Серроне. Если он уступит Хабибу, то все увидят, что никого равного просто нет. Пока реальных претендентов на пояс нашего бойца просто не видно», — цитирует Гольцова News.ru.
7 сентября Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе, победив американца Дастина Порье. Гольцов смотрел поединок и подчеркнул, что у Порье не было реальных шансов победить Хабиба.
«У него шансов особо и не было, тем более что у Порье есть проблемы с борьбой, так как он больше ударник. Он даже попал один раз, но этого не хватило. Это показывает в очередной раз, что опыт также имеет значение», — добавил он.
- 18 сентября 2019
-
14:06
-
13:06
-
12:10
-
11:00
-
10:16
-
09:11
-
01:07
- 17 сентября 2019
-
23:21
-
22:49
-
21:50
-
21:20
-
20:10
-
19:39
-
19:31
-
19:25
-
18:56
-
17:22
-
16:32
-
16:18
-
15:25
-
14:16
-
13:03
-
11:57
-
10:23
-
09:49
-
09:27
-
01:27
- 16 сентября 2019
-
23:51
-
22:33
-
20:41
-
19:37
-
18:35
-
17:17
-
16:30
-
15:30