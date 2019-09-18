Чемпион мира по самбо: Нурмагомедова победит или Серроне, или вообще никто

Двукратный чемпион мира по самбо российский боец Денис Гольцов рассказал, кто, по его мнению, может бросить вызов Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону UFC в лёгком весе. Гольцова спросили, кто может сравниться с Нурмагомедовым.

«Дональд Серроне. Если он уступит Хабибу, то все увидят, что никого равного просто нет. Пока реальных претендентов на пояс нашего бойца просто не видно», — цитирует Гольцова News.ru.

7 сентября Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе, победив американца Дастина Порье. Гольцов смотрел поединок и подчеркнул, что у Порье не было реальных шансов победить Хабиба.

«У него шансов особо и не было, тем более что у Порье есть проблемы с борьбой, так как он больше ударник. Он даже попал один раз, но этого не хватило. Это показывает в очередной раз, что опыт также имеет значение», — добавил он.

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