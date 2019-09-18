Источник: следующим соперником Макгрегора станет боксёр Килер
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец Конор Макгрегор может сразиться с соотечественником боксёром Люком Килером, сообщает издание Irish Star.
Позавчера, 16 сентября, Макгрегор написал в своём «твиттере» короткое сообщение: «Дублин, 14 декабря». Ирландец ничего к этому не добавил, однако предполагается, что именно тогда он может провести поединок с Килером, действующим чемпионом Европы по боксу по версии WBO.
Макгрегор не выступал в MMA с октября 2018 года, когда его победил российский боец Хабиб Нурмагомедов, который провёл болевой приём в четвёртом раунде. 7 сентября Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе, победив американца Дастина Порье, после чего Макгрегор призвал Хабиба сразиться в Москве.
Макгрегор намекнул на возвращение в октагон 14 декабря
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