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Тренер Макгрегора пообещал исправить ошибки в случае реванша Хабиб — Конор

Тренер Макгрегора пообещал исправить ошибки в случае реванша Хабиб — Конор
Бокс/ММА / ММА 0

Оуэн Родди, тренер по боксу бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказал, что его подопечный станет действовать иначе, если дело дойдёт до проведения матча-реванша с Хабибом Нурмагомедовым. Макгрегор потерпел поражение от Нурмагомедова в октябре 2018 года, в котором российский боец победил в четвёртом раунде, применив болевой приём.

«Было бы интересно посмотреть повторный бой Конора с россиянином. Мы в состоянии исправить ошибки прошлого поединка и стать эффективнее», — сказал Родди в своём блоге на YouTube.

Родди добавил, что ему было бы интересно посмотреть бой Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

«Бой с Фергюсоном представляется очень интересным. Он агрессивен, а то и безумен в атаке. Ему пришлось бы тяжело против Хабиба. Но он умеет атаковать из партера, многие его приёмы оттуда превращаются в удушающие», — сказал он.

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