Зикрьеев: хочу получить звание заслуженного мастера спорта

Победитель Кубка России по тайскому боксу в весовой категории до 54 кг Асланбек Зикрьеев рассказал о выступлении в Краснодаре, дальнейших спортивных планах и желании заняться тренерской деятельностью.

«По прилёте в Краснодар была солнечная погода. Сам город посмотреть не удалось из-за соревнований, так как нужно было сосредоточиться на победе. Соперники были достойные, бои непростые, но мне очень помогли подсказки тренеров. Не могу сказать, что всеми боями доволен, так как допускал много недочётов, но благодаря моему наставнику Виталию Юрьевичу Ильину мы справились со всеми соперниками.

Теперь я хочу получить звание заслуженного мастера спорта, а для этого должен побеждать на крупных международных соревнованиях, а в будущем намерен заняться тренерской деятельностью. Пока учёба не даёт мне возможности совмещать карьеру спортсмена и тренера, а перегружать себя я не могу. В будущем хотел бы воспитывать ребят, помогать им реализовывать себя в зале, а не на улице, и развивать тайский бокс как вид спорта», — рассказал Зикрьеев пресс-службе Федерации тайского бокса России.