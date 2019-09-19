Ковалёв и Альварес провели дуэль взглядов

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO российский боксёр Сергей Ковалёв и чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super мексиканец Сауль Альварес провели дуэль взглядов в преддверии поединка, который состоится 2 ноября. Видео дуэли опубликовано в официальном «твиттере» стриминговой платформы DAZN.

Посмотреть видеозапись можно в «Твиттере».

Для Ковалёва поединок с Альваресом станет третьим в 2019 году. Российский боксёр вернул себе титул чемпиона, после того как победил Элейдера Альвареса, а в августе защитил пояс, нокаутировав Энтони Ярда.

Альварес провёл лишь один поединок в 2019 году. В мае мексиканец в объединительном бою победил Дэниела Джейкобса.

Ковалёв и Альварес и до, и после боя пройдут проверку на допинг.