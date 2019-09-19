Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Ковалёв и Альварес провели дуэль взглядов

Ковалёв и Альварес провели дуэль взглядов
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO российский боксёр Сергей Ковалёв и чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super мексиканец Сауль Альварес провели дуэль взглядов в преддверии поединка, который состоится 2 ноября. Видео дуэли опубликовано в официальном «твиттере» стриминговой платформы DAZN.

Посмотреть видеозапись можно в «Твиттере».

Для Ковалёва поединок с Альваресом станет третьим в 2019 году. Российский боксёр вернул себе титул чемпиона, после того как победил Элейдера Альвареса, а в августе защитил пояс, нокаутировав Энтони Ярда.

Альварес провёл лишь один поединок в 2019 году. В мае мексиканец в объединительном бою победил Дэниела Джейкобса.

Ковалёв и Альварес и до, и после боя пройдут проверку на допинг.

Ковалёва и Альвареса проверят на допинг до и после боя
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент