Тактаров предсказал спад у Нурмагомедова через два-три года

Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов сможет выступать на пике возможностей ещё максимум три года, после чего неизбежно последует спад. Завтра, 20 сентября, Нурмагомедов отпразднует 31-й день рождения.

«Ему сейчас 30 лет. Думаю, что через не могу он может выступать ещё два-три года. В лёгких весовых категориях очень быстро сходят с олимпа. Это в «тяжах» можно выступать до 40 лет», — приводит слова Тактарова News.ru.

7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив американского бойца Дастина Порье в третьем раунде. Одним из возможных следующих соперников Хабиба считается американец Тони Фергюсон.

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