Тактаров предсказал спад у Нурмагомедова через два-три года
Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов сможет выступать на пике возможностей ещё максимум три года, после чего неизбежно последует спад. Завтра, 20 сентября, Нурмагомедов отпразднует 31-й день рождения.
«Ему сейчас 30 лет. Думаю, что через не могу он может выступать ещё два-три года. В лёгких весовых категориях очень быстро сходят с олимпа. Это в «тяжах» можно выступать до 40 лет», — приводит слова Тактарова News.ru.
7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив американского бойца Дастина Порье в третьем раунде. Одним из возможных следующих соперников Хабиба считается американец Тони Фергюсон.
Борьба Нурмагомедова с медведем возмутила защитников прав животных
Преподаватель не узнал Нурмагомедова, когда он пришёл на экзамен
- 19 сентября 2019
-
14:27
-
13:31
-
12:36
-
11:42
-
11:25
-
11:05
-
10:35
-
10:06
-
09:04
-
00:33
- 18 сентября 2019
-
23:32
-
21:26
-
20:36
-
19:25
-
18:13
-
17:26
-
16:50
-
16:14
-
15:28
-
15:12
-
14:06
-
13:06
-
12:10
-
11:00
-
10:16
-
09:11
-
01:07
- 17 сентября 2019
-
23:21
-
22:49
-
21:50
-
21:20
-
20:10
-
19:39
-
19:31
-
19:25
Партнерский контент