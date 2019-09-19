Тактаров: в UFC заинтересованы в реванше Хабиб — Конор

Бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров предположил, что в UFC могут согласиться организовать матч-реванш российского бойца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. В октябре 2018 года Нурмагомедов одержал победу в четвёртом раунде поединка с Макгрегором, применив болевой приём, и впервые защитил чемпионство UFC в лёгком весе.
Тактарова спросили, стоит ли ждать матч-реванша Нурмагомедов — Макгрегор.
«Для Конора это просто необходимо, да и руководство UFC на это пойдёт, так как этот бой точно продастся. Макгрегор его очень сильно распиарит», — цитирует Тактарова News.ru.
Тактаров добавил, что реванша, по его мнению, не будет, если выручка от проведения поединка Нурмагомедова и американца Дастина Порье, в котором Хабиб повторно защитил титул, побьёт показатели первого боя Хабиб — Конор.
«Если выручка превзошла тот знаменитый бой с ирландцем, то тогда смысла встречаться с Конором просто нет. Если это не так, то могут быть различные варианты», — сказал он.
- 19 сентября 2019
-
16:35
-
15:33
-
15:25
-
14:27
-
13:31
-
12:36
-
11:42
-
11:25
-
11:05
-
10:35
-
10:06
-
09:04
-
00:33
- 18 сентября 2019
-
23:32
-
21:26
-
20:36
-
19:25
-
18:13
-
17:26
-
16:50
-
16:14
-
15:28
-
15:12
-
14:06
-
13:06
-
12:10
-
11:00
-
10:16
-
09:11
-
01:07
- 17 сентября 2019
-
23:21
-
22:49
-
21:50
-
21:20
-
20:10