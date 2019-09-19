Тактаров: в UFC заинтересованы в реванше Хабиб — Конор

Бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров предположил, что в UFC могут согласиться организовать матч-реванш российского бойца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. В октябре 2018 года Нурмагомедов одержал победу в четвёртом раунде поединка с Макгрегором, применив болевой приём, и впервые защитил чемпионство UFC в лёгком весе.

Тактарова спросили, стоит ли ждать матч-реванша Нурмагомедов — Макгрегор.

«Для Конора это просто необходимо, да и руководство UFC на это пойдёт, так как этот бой точно продастся. Макгрегор его очень сильно распиарит», — цитирует Тактарова News.ru.

Тактаров добавил, что реванша, по его мнению, не будет, если выручка от проведения поединка Нурмагомедова и американца Дастина Порье, в котором Хабиб повторно защитил титул, побьёт показатели первого боя Хабиб — Конор.

«Если выручка превзошла тот знаменитый бой с ирландцем, то тогда смысла встречаться с Конором просто нет. Если это не так, то могут быть различные варианты», — сказал он.