Хоккейная ведущая: Хабиб боролся скучно, меня не развлекли

Хоккейная ведущая Дарья Миронова, работающая на матчах КХЛ, прокомментировала выступление Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 242, где российский боец победил американца Дастина Порье и защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе.
«Я осталась недовольна качеством этого боя. Хабиб — молодец. Несомненно, он является примером. Но UFC — это смешанные единоборства, когда спортсмены выходят на ринг и демонстрируют разные стили и тактики, пытаются друг друга перехитрить и обмануть. А у Хабиба всё сводилось в перевод в партер. И всё!
А где эта страсть, где бег по клеткам? Не хватает страсти! Мне не понравилось. Не понравилось качество поединка. Постоянные переводы в партер. Это всё, что мы увидели. Это скучно! В смешанных единоборствах мы должны видеть разные стили! Я осталась недовольна, меня не развлекли», — сказала Миронова в эфире радио «Комсомольская правда».
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