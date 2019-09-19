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Нурмагомедов: покупатель футболки Порье просил оставить его имя в секрете

Нурмагомедов: покупатель футболки Порье просил оставить его имя в секрете
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал историю, как ему пришла идея продать футболку Дастина Порье после их очного поединка. Нурмагомедов продал футболку за $ 100 тыс., а деньги перевёл на благотворительность в фонд Порье.

«Я вообще об этом не задумывался. Мне это пришло в голову спонтанно. Я увидел, насколько Порье расстроен, и мне захотелось его поддержать. Я слышал про его фонд. В последнем бою он продал форму и отправил на благотворительность, делал детскую площадку в своём городе. Я решил, что со своей популярностью смогу продать его футболку дороже, чем он. Предложил ему обменяться футболками, продал футболку за $ 100 тыс. Я перевёл деньги ему, а покупатель футболки попросил оставить его имя в секрете», — рассказал Нурмагомедов в интервью Первому каналу.

Нурмагомедов перевёл в благотворительный фонд Порье $ 100 тысяч
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