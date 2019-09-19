Валуев — о тренировках Хабиба с медведем: и этому верят?

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев выразил сомнение, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов когда-либо боролся с настоящим медведем. По словам Валуева, это «красивая история», которой не стоит верить.
«И этому верят? Я о повадках медведей, в том числе и маленьких, знаю не понаслышке. Скорее всего, это такая красивая история. Кстати, сейчас очень много историй, которые так или иначе призваны раскрутить кого-то. Иногда это называют хайпом, и за этим хайпом гоняются.
При всём уважении к Хабибу как к бойцу, история с тем же Макгрегором, тот поступок, на мой взгляд, он принёс намного больше очков и известности, чем сама победа", — сказал Валуев в интервью радио «Комсомольская правда», запись которого размещена на соответствующем YouTube-канале.
- 19 сентября 2019
-
23:45
-
22:39
-
21:51
-
20:39
-
19:26
-
19:25
-
18:26
-
17:41
-
16:35
-
15:33
-
15:25
-
14:27
-
13:31
-
12:36
-
11:42
-
11:25
-
11:05
-
10:35
-
10:06
-
09:04
-
00:33
- 18 сентября 2019
-
23:32
-
21:26
-
20:36
-
19:25
-
18:13
-
17:26
-
16:50
-
16:14
-
15:28
-
15:12
-
14:06
-
13:06
-
12:10
-
11:00