Арум: возможно, Хэйни через два года победит Ломаченко

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Дэвин Хэйни в обозримом будущем сумеет составить конкуренцию чемпиону мира по версиям WBC, WBA Super и WBO Василию Ломаченко. Вместе с тем он подчеркнул, что менеджменту американца не стоит спешить с таким поединком.
«Хэйни очень-очень хороший боксёр. Но он очень молод. Сможет ли он побить элитного боксёра? Вполне возможно, у него есть для этого необходимые навыки. Но нет нужды спешить. Другими словами, возможно, через два года он будет готов к бою с Ломаченко и даже, возможно, победит его. Но не нужно торопить его. Таких молодых бойцов как он торопят из-за отсутствия хорошего менеджмента», — рассказал Арум в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHub.
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