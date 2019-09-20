Прямая трансляция полуфиналов ЧМ по боксу — 2019 в Екатеринбурге — с 15:00

Сегодня, 20 сентября, на чемпионате мира по боксу — 2019 в Екатеринбурге пройдут полуфинальные бои. Начало состязаний — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию полуфиналов.
Также «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию полуфиналов чемпионата мира по боксу среди мужчин — 2019.
Полуфинальные пары в соответствующих весовых категориях выглядят так:
До 52 кг
Билал Беннама (Франция) — Шахобиддин Зоиров (Узбекистан)
Сакен Бибосынов (Казахстан) — Амит Пангал (Индия)
До 57 кг
Ласаро Альварес (Куба) — Питер Макгрейл (Англия)
Цэндбаатар Эрдэнэбат (Монголия) — Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан)
До 63 кг
Энди Круз (Куба) — Маниш Каушик (Индия)
Оганес Бачков (Армения) — Кейшон Дэвис (США)
До 69 кг
Андрей Замковой (Россия) — Аблайхан Жусупов (Казахстан)
Бобо Усмон Ботуров (Узбекистан) — Пэт Маккормак (Англия)
До 75 кг
Глеб Бакши (Россия) — Эберт да Консейсао (Бразилия)
Турсунбай Кулахмет (Казахстан) — Эмир Феликс Марсьяль (Филиппины)
До 81 кг
Хулио ла Крус (Куба) — Бекзад Нурдаулетов (Казахстан)
Бенджамин Уиттакер (Англия) — Дилшодбек Рузметов (Узбекистан)
До 91 кг
Радослав Пантелеев (Болгария) — Муслим Гаджимагомедов (Россия)
Василий Левит (Казахстан) — Хулио Кастильо (Эквадор)
Свыше 91 кг
Камшыбек Конкабаев (Казахстан) — Юстис Хуни (Австралия)
Фрейзер Кларк (Англия) — Баходир Жалолов (Узбекистан).
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