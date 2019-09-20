Экс-чемпион UFC назвал главных конкурентов Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе 45-летний американский боец Мэтт Серра рассказал, кто, по его мнению, имеет наилучшие шансы в поединке с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации в лёгком весе. Нурмагомедов провёл в MMA 28 боёв и во всех победил.

«В бою многое зависит от стиля. Кто в состоянии бросить вызов Хабибу? Сразу вспоминаются два имени. Во-первых, Брайан Ортега. Он жёсткий парень и сражается до самого конца.

Во-вторых, Джастин Гэтжи. Кто смог удержать Гэтжи и побить его? Никто. Он мощный парень, у него всё в порядке с кардио. У него крепкие кулаки», — приводит слова Серры BJPenn.

Ортега провёл в MMA 16 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел одно поражение (один бой признан несостоявшимся), а Гэтжи одержал 21 победу в 23 поединках.