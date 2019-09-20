Финкельштейн — о критике в адрес Хабиба: странно, что молчат про бараньи папахи

Президент промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал критику защитников прав животных в адрес Хабиба Нурмагомедова. В организации PETA, выступающей за этичное отношение к животным, раскритиковали Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе, за борьбу с медведем и призвали организацию пересмотреть отношения со спортсменом.
«Всё это какая-то ерунда. Похоже, что британцы просто пытаются пиариться таким образом, а то про них никто не говорит. Странно, что они пока молчат про бараньи папахи. Возможно, эти защитники и на них обратят своё внимание. Вещь это крайне популярная, я только прилетел из Абу-Даби, там каждый второй купил себе папаху», — цитирует Финкельштейна «RT на русском».
По мнению Финкельштейна, UFC не станет пересматривать отношения с Хабибом на фоне призыва PETA.
«Не думаю, что они вообще обратят внимание на такую информацию», — добавил он.
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