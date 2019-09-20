А. Запашный объяснил, почему борьба с Нурмагомедовым не опасна для медведя

Российский дрессировщик Аскольд Запашный рассказал, почему защитникам прав животных не стоит беспокоиться по поводу борьбы Хабиба Нурмагомедова с медведем.
Действия Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе, оказались под пристальным вниманием организации People for the Ethical Treatment of Animals, выступающей за этичное отношение к животным и призвавшей UFC пересмотреть отношения со спортсменом.
«Для медведей такая борьба, которая выглядит как некая возня, — явление абсолютно нормальное. К тому же если зверь живёт среди людей, приучен к ним, то такой шуточный бой абсолютно безопасен и для него, и для человека», — приводит слова Запашного «Ридус».
Президент промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн тоже поддержал Нурмагомедова.
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