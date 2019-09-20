Бакши — после победы в полуфинале ЧМ по боксу—2019: иду только за золотом

Российский боксёр Глеб Бакши, выступающий в весовой категории до 75 кг, прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира по боксу—2019 в Екатеринбурге. В полуфинальном поединке Бакши раздельным решением судей (4-1) победил бразильца Эберта да Консейсао Соузу.

«Сейчас преобладают эмоции. Я хорошо провёл бой, выполнил установку тренеров. В общем, я доволен этим поединком. Между серебром и золотом просто огромная пропасть, поэтому я иду только за золотом.

Я с самого начала говорил о своих целях: только победа. И я иду к своей мечте и в финале покажу свой максимум, отдам все свои силы. Уверен, что победа будет за нами. Я просто выйду и сделаю свою работу. Мы не дадим сопернику показать свой бокс, а навяжем ему свою манеру», — цитирует Бакши пресс-служба Федерации бокса России.

«Чемпионат» ведёт прямую видеотрансляцию полуфиналов.

Также «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию полуфиналов чемпионата мира по боксу среди мужчин—2019 в Екатеринбурге.