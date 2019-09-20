Гаджимагомедов — о полуфинале ЧМ по боксу—2019: попал три чистых удара

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов, выступающий в весовой категории до 91 кг, прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира по боксу—2019 в Екатеринбурге. В полуфинальном поединке Гаджимагомедов победил болгарина Радослава Панталеева. Все судьи отдали победу россиянину.

«Мы идём за золотом. В бою с болгарином я попал три чистых удара, соперник пропустил апперкот, оказался в нокдауне.

Панталеев — сложный соперник. Он прошёл действующего чемпиона мира кубинца Эрисланди Савона. Старался меня поддавливать. Также он хорошо принимал темп. Но я выдержал этот темп и на дистанции, «на ногах» мне удалось выиграть.

Что касается гематомы, полученной во втором поединке, то могу сказать: сейчас всё хорошо», — приводит слова Гаджимагомедова пресс-служба Федерации бокса России.

«Чемпионат» ведёт прямую видеотрансляцию полуфиналов.

Также «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию полуфиналов чемпионата мира по боксу среди мужчин—2019 в Екатеринбурге.