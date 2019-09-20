Малиньяджи — Макгрегору: бой в боксе или Bare Knuckle FC. Победитель заберёт всё

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Поли Малиньяджи снова заговорил о возможном поединке с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. По словам Малиньяджи, он готов встретиться с ирландцем в боксёрском ринге или в промоушене кулачных боёв Bare Knuckle FC.
«Я бы подрался с ним. Победитель заберёт всё. Я говорю об этом годами. Проигравший не получит ни цента. Я выступаю за это. В октагоне он победит меня. Но мы можем подраться в боксе или в Bare Knuckle FC.
В целом Макгрегор — это один сплошной провал. Он более успешен в продажах, чем в боях. Он когда-нибудь защищал титул чемпиона UFC? Чего он добился? В его возрасте я выиграл второй чемпионский титул", — приводит слова Малиньяджи BoxingScene.
Конфликт Макгрегора и Малиньяджи длится уже на протяжении двух лет. Поли помогал готовиться Конору к поединку с Флойдом Мейвезером, но впоследствии со скандалом покинул тренировочный лагерь ирландца.
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