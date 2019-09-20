Родригес и Стивенс показали одинаковый вес, Аскаров тяжелее Морено

В ночь на 22 сентября мск в Мехико пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 159. В егл главном событии встретятся полулегковесы Яир Родригес и Джереми Стивенс. В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес — 65,7 кг.

В основном карде турнира дебютный бой в UFC проведёт Аскар Аскаров. Россиянин встретится с Брендоном Морено, который проведёт первый бой в лиге после возвращения. В канун боя Аскаров показал на весах 56,6 кг, в то время как Морено потянул на 56,2 кг.

UFC Fight Night 159. Мехико. Взвешивание

Основной кард

Яир Родригес (145) — Джереми Стивенс (145)

Карлас Эспарза (115) — Алекса Грассо (116)

Аскар Аскаров (125) — Брендон Морено (124)

Ирен Алдана (135) — Ванесса Мело (140)

Мартин Браво (144) — Стивен Петерсон (146).