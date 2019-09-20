Бабанин уступил Джалолову в полуфинале чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге завершился полуфинальный поединок чемпионата мира по боксу в супертяжёлом весе. Россиянин Максим Бабанин встретился с представителем Узбекистана Баходиром Джалоловым.
Соперник Бабанина умело пользовался заметным преимуществом в росте и стабильно набирал очки, работая с дистанции. Максим же пытался прессинговать и работать первым номером, но в конечном счёте тактика себя не оправдала.
По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Джалолову. Таким образом, Бабанин стал бронзовым призёром чемпионата мира в России. В 2017 году Максим выигрывал бронзу первенства Европы.
«Чемпионат» ведёт прямую видеотрансляцию полуфиналов.
Также «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию полуфиналов чемпионата мира по боксу среди мужчин—2019.
- 20 сентября 2019
-
19:00
-
18:10
-
17:56
-
17:10
-
16:31
-
16:21
-
16:07
-
15:58
-
15:33
-
14:36
-
13:10
-
12:14
-
12:00
-
11:27
-
10:15
-
09:36
-
09:03
-
09:00
-
00:53
- 19 сентября 2019
-
23:45
-
22:39
-
21:51
-
20:39
-
19:26
-
19:25
-
18:26
-
17:41
-
16:35
-
15:33
-
15:25
-
14:27
-
13:31
-
12:36
-
11:42
-
11:25
Партнерский контент