Бабанин уступил Джалолову в полуфинале чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился полуфинальный поединок чемпионата мира по боксу в супертяжёлом весе. Россиянин Максим Бабанин встретился с представителем Узбекистана Баходиром Джалоловым.

Соперник Бабанина умело пользовался заметным преимуществом в росте и стабильно набирал очки, работая с дистанции. Максим же пытался прессинговать и работать первым номером, но в конечном счёте тактика себя не оправдала.

По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Джалолову. Таким образом, Бабанин стал бронзовым призёром чемпионата мира в России. В 2017 году Максим выигрывал бронзу первенства Европы.

«Чемпионат» ведёт прямую видеотрансляцию полуфиналов.

Также «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию полуфиналов чемпионата мира по боксу среди мужчин—2019.