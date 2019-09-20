Бабанин: в поражении виноват я сам. Удовлетворения от бронзы нет
Российский супертяжеловес Максим Бабанин поделился впечатлениями от полуфинального поединка чемпионата мира по боксу с Баходиром Джалоловым, в котором он проиграл и, таким образом, упустил путёвку в финал.
«Если честно, по бою ничего тяжёлого не было. Не смог подобраться, по скорости он где-то опережал меня. Прежде всего, я сам виноват. Да, у него хороший удар, но чего-то особенного не было. Сейчас удовлетворения от бронзы нет. Своё выступление на чемпионате мира оцениваю на троечку», — приводит слова Бабанина пресс-служба Российской федерации бокса.
Бронзовая награда чемпионата мира пока стала лучшим достижением в карьере 30-летнего волгоградца. В 2017 году он завоёвывал бронзу на первенстве Европы.
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