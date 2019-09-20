Оздемир следующий поединок проведёт с Ракичем
Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Волкан Оздемир проведёт следующий поединок 21 декабря. Швейцарец турецкого происхождения выступит на турнире UFC Fight Night 165, который пройдёт в южнокорейском Пусане. Соперником Оздемира станет перспективный австриец Александар Ракич, сообщает MMA Fighting.
На счету последнего четыре поединка в UFC, и во всех из них он победил. В предыдущем бою он нокаутировал Джимми Мануву. После этого Ракич взобрался на десятое место в рейтинге полутяжёлого веса. Что же касается Оздемира, в августе 2019 года он прервал серию из трёх поражений, победив Илира Латифи. На данный момент Волкан занимает восьмое место в рейтинге UFC. В промоушене он провёл семь поединков и победил в четырёх из них.
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