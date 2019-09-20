Билли Джо Сондерс проведёт следующий поединок 9 ноября
Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс проведёт следующий поединок 9 ноября, сообщает на своей странице в «Твиттере» промоутер британца Эдди Хирн. Спортсмен выступит в США, и это будет его первый поединок за океаном. Вечер бокса, в ходе которого пройдёт бой с участием Сондерса, будет организован на арене «Стэйплс Центр» в Лос-Анджелесе.
При этом имя соперника Сондерса по-прежнему остаётся неизвестным. По словам Хирна, оно будет объявлено в течение следующей недели.
Билли Джо Сондерс перебрался во второй средний вес в 2019 году. Предыдущий поединок он провёл 18 мая, когда решением судей одолел Шефата Юсуфи. В той встрече боксёр завоевал вакантный титул по версии WBO.
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