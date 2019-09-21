Дэна Уайт: бой Хабиба с Сен-Пьером возможен, посмотрим, что будет с Фергюсоном

Президент UFC Дэна Уайт признал, что он не исключает вариант с организацией поединка между чемпионом промоушена в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и легендарным Жоржем Сен-Пьером. По словам функционера, многое будет зависеть о того, не сорвётся ли в очередной раз бой между россиянином и Тони Фергюсоном.

«Бой Хабиба с Фергюсоном принадлежит к тем поединкам, которые должны случиться. Мы пробовали организовать их встречу четыре раза. Надеюсь, нам удастся сделать это теперь. Это бой, который имеет смысл.

Что касается возможной встречи Нурмагомедова с Сен-Пьером, то он тоже может произойти. Посмотрим, что будет с Фергюсоном. Прежде у него уже были возможности, от которых он отказывался. Так что если это случится и в этот раз, я буду заинтересован в разговоре с Сен-Пьером", — приводит слова Уайта MMA Fighting.