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Прямой эфир финалов ЧМ по боксу — 2019 в Екатеринбурге — с 17:00 мск

Прямой эфир финалов ЧМ по боксу — 2019 в Екатеринбурге — с 17:00 мск
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Сегодня, 21 сентября, на чемпионате мира по боксу — 2019 в Екатеринбурге пройдут финальные поединки. Начало состязаний — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию финалов.

Посмотреть трансляцию можно будет на «Чемпионате».

Также «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию финалов чемпионата мира — 2019 по боксу среди мужчин.

В финалах в соответствующих весовых категориях встретятся следующие боксёры:

До 52 кг
Шахобиддин Зоиров (Узбекистан) — Амит Пангал (Индия)

До 57 кг
Ласаро Альварес (Куба) — Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан)

До 63 кг
Энди Круз (Куба) — Кейшон Дэвис (США)

До 69 кг
Андрей Замковой (Россия) — Пэт Маккормак (Англия)

До 75 кг
Глеб Бакши (Россия) — Эмир Феликс Марсьяль (Филиппины)

До 81 кг
Бекзад Нурдаулетов (Казахстан) — Дилшодбек Рузметов (Узбекистан)

До 91 кг
Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Хулио Кастильо (Эквадор)

Свыше 91 кг
Камшыбек Конкабаев (Казахстан) — Баходир Жалолов (Узбекистан).

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