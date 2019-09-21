Прямой эфир финалов ЧМ по боксу — 2019 в Екатеринбурге — с 17:00 мск

Сегодня, 21 сентября, на чемпионате мира по боксу — 2019 в Екатеринбурге пройдут финальные поединки. Начало состязаний — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию финалов.
Посмотреть трансляцию можно будет на «Чемпионате».
Также «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию финалов чемпионата мира — 2019 по боксу среди мужчин.
В финалах в соответствующих весовых категориях встретятся следующие боксёры:
До 52 кг
Шахобиддин Зоиров (Узбекистан) — Амит Пангал (Индия)
До 57 кг
Ласаро Альварес (Куба) — Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан)
До 63 кг
Энди Круз (Куба) — Кейшон Дэвис (США)
До 69 кг
Андрей Замковой (Россия) — Пэт Маккормак (Англия)
До 75 кг
Глеб Бакши (Россия) — Эмир Феликс Марсьяль (Филиппины)
До 81 кг
Бекзад Нурдаулетов (Казахстан) — Дилшодбек Рузметов (Узбекистан)
До 91 кг
Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Хулио Кастильо (Эквадор)
Свыше 91 кг
Камшыбек Конкабаев (Казахстан) — Баходир Жалолов (Узбекистан).
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