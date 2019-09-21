Прямой эфир финалов ЧМ по боксу — 2019 в Екатеринбурге — с 17:00 мск

Сегодня, 21 сентября, на чемпионате мира по боксу — 2019 в Екатеринбурге пройдут финальные поединки. Начало состязаний — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию финалов.

Посмотреть трансляцию можно будет на «Чемпионате».



Также «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию финалов чемпионата мира — 2019 по боксу среди мужчин.



В финалах в соответствующих весовых категориях встретятся следующие боксёры:



До 52 кг

Шахобиддин Зоиров (Узбекистан) — Амит Пангал (Индия)



До 57 кг

Ласаро Альварес (Куба) — Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан)



До 63 кг

Энди Круз (Куба) — Кейшон Дэвис (США)



До 69 кг

Андрей Замковой (Россия) — Пэт Маккормак (Англия)



До 75 кг

Глеб Бакши (Россия) — Эмир Феликс Марсьяль (Филиппины)



До 81 кг

Бекзад Нурдаулетов (Казахстан) — Дилшодбек Рузметов (Узбекистан)



До 91 кг

Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Хулио Кастильо (Эквадор)



Свыше 91 кг

Камшыбек Конкабаев (Казахстан) — Баходир Жалолов (Узбекистан).