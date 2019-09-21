Ковингтон: для Порье не закончится хорошо, если он начнёт на меня наезжать

Боец UFC Колби Ковингтон ответил на слова бывшего временного чемпиона организации Дастина Порье о том, что их следующая встреча может плохо закончиться. После поединка Порье с Хабибом Нурмагомедовым Ковингтон и Дастин обменивались колкостями в соцсетях.
«Мы с Порье тренируемся в одном зале, но я не обязан с ним дружить. Он знает, где меня найти. Он знает, что бывает, когда мы вместе тренируемся. Для него не закончится ничем хорошим, если он подойдёт ко мне и начнёт наезжать», — приводит слова Колби Ковингтона BJPenn.
Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов выступил на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Его соперником в главном бою шоу стал Дастин Порье. Россиянин справился с соперником за три раунда, победив удушающим приёмом. Для него это была вторая защита титула. Пояс чемпиона он завоевал в апреле 2018 года, а первую защиту провёл в октябре минувшего года в бою с Конором Макгрегором.
- 21 сентября 2019
-
16:10
-
14:32
-
12:29
-
11:58
-
10:59
-
09:19
-
01:01
- 20 сентября 2019
-
23:45
-
22:44
-
21:56
-
20:51
-
20:44
-
19:00
-
18:10
-
17:56
-
17:10
-
16:31
-
16:21
-
16:07
-
15:58
-
15:33
-
14:36
-
13:10
-
12:14
-
12:00
-
11:27
-
10:15
-
09:36
-
09:03
-
09:00
-
00:53
- 19 сентября 2019
-
23:45
-
22:39
-
21:51
-
20:39