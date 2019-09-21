Ковингтон: для Порье не закончится хорошо, если он начнёт на меня наезжать

Боец UFC Колби Ковингтон ответил на слова бывшего временного чемпиона организации Дастина Порье о том, что их следующая встреча может плохо закончиться. После поединка Порье с Хабибом Нурмагомедовым Ковингтон и Дастин обменивались колкостями в соцсетях.



«Мы с Порье тренируемся в одном зале, но я не обязан с ним дружить. Он знает, где меня найти. Он знает, что бывает, когда мы вместе тренируемся. Для него не закончится ничем хорошим, если он подойдёт ко мне и начнёт наезжать», — приводит слова Колби Ковингтона BJPenn.



Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов выступил на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Его соперником в главном бою шоу стал Дастин Порье. Россиянин справился с соперником за три раунда, победив удушающим приёмом. Для него это была вторая защита титула. Пояс чемпиона он завоевал в апреле 2018 года, а первую защиту провёл в октябре минувшего года в бою с Конором Макгрегором.