Замковой победил Маккормака и стал чемпионом мира по боксу

В Екатеринбурге в эти минуты проходит заключительный день чемпионата мира по боксу. В финальных поединках сборная России представлена тремя спортсменами. Один из решающих поединков с участием боксёра из России уже завершился. Капитан национальной команды Андрей Замковой, выступающий в весовой категории до 69 кг, встретился с англичанином Пэтом Маккормаком.

По итогам трёх раундов Замковой сумел победить и, таким образом, стал чемпионом мира, принеся российской команде первое золото на турнире. Ранее на чемпионатах мира лучшим его достижением было серебро. Второе место на турнире Замковой завоевал в 2009 году.

«Чемпионат» ведёт прямую видеотрансляцию финалов чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге.

Кроме того, «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию финалов чемпионата мира по боксу среди мужчин.