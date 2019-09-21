Россия заняла второе место в общем зачёте чемпионата мира по боксу

Сегодня, 21 сентября, в Екатеринбурге завершился чемпионат мира по боксу. В финальных поединках выступили три россиянина, и каждый из них сумел одержать победу. Таким образом, благодаря усилиям Андрея Замкового (до 69 кг), Глеба Бакши (до 75 кг) и Муслима Гаджимагомедова (до 91 кг) российская команда получила три золотые медали. Это позволило национальной команде занять второе место в общем зачёте первенства мира. Кроме трёх наград высшей пробы у России также бронза, завоёванная тяжеловесом Максимом Бабаниным.
Первое место в общем зачёте досталось сборной Узбекистана, чьи боксёры завоевали три золотые награды, одну серебряную и одну бронзовую. По количеству медалей лучше всех оказалась команда Казахстана — одно золото, одно серебро и четыре бронзы.
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