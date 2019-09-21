Гаджимагомедов: золотую медаль чемпионата мира хочу подарить маме

Чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов прокомментировал свой успех на первенстве мира, признавшись, что золотую награду хочет подарить маме.
«Перед финалом было волнение, но всё закончилось хорошо. В первом раунде я пропустил пару ненужных ударов, но потом подстроился и начал выполнять тренерскую установку. В концовке я хорошо попал, но не хватило времени для того, чтобы завершить бой досрочно.
У нас давно не было такого выступления на чемпионатах мира. Честно говоря, не ожидали такого, ведь была цель завоевать две золотые медали. Рад, что мы эту задачу перевыполнили. Победу в финале я посвящаю маме. Она много сделала для того, чтобы я тренировался, провожала меня за этим золотом. А победу в полуфинале посвящаю брату Хаджимагомеду, у него вчера был день рождения. Главная цель на данный момент — увидеться с мамой. Хочу подарить ей эту золотую медаль. А в будущем — завоевать золотую медаль Олимпийских игр», — цитирует боксёра Федерация бокса России.
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