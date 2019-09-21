Видео: яркие победы Бакши и Гаджимагомедова в финале чемпионата мира по боксу

Сегодня, 21 сентября, в Екатеринбурге завершился чемпионат мира по боксу. В заключительный день соревнований сразу три россиянина боролись за золотые медали первенства. В итоге и Андрей Замковой, и Глеб Бакши, и Муслим Гаджимагомедов стали чемпионами мира.

Бакши в финальном поединке в весовой категории до 75 кг справился с филиппинцем Феликсом Марсьялем, завоевав победу единогласным решением судей. Гаджимагомедов в решающем поединке первого тяжёлого веса уверенно победил эквадорца Хулио Кастильо.

Видео этих поединков доступно на «Чемпионате».

Напомним, что по итогам чемпионата мира сборная России по боксу заняла второе место в общем зачёте, уступив лишь Узбекистану. В активе россиян три золотые и одна бронзовая медали.