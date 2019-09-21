Видео: лучшие моменты финальных боёв чемпионата мира по боксу

Сегодня, 21 сентября, в Екатеринбурге прошли финальные поединки чемпионата мира по боксу. За звание сильнейших боксёров планеты бились боксёры в восьми весовых категориях. Интересно, что семь из восьми наград высшей пробы достались представителям стран бывшего СССР.

Так, три золотые медали завоевали спортсмены из России — Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), ещё три золота взяли спортсмены из Узбекистана — Шахобиддин Зоиров (до 52 кг), Миразизбек Мирзахалилов (до 57 кг) и Баходир Жалолов (91+ кг), золото в категории до 81 кг взял Бекзат Нурдаулетов из Казахстана.

Единственный представитель дальнего зарубежья, ставший чемпионом мира, — кубинец Энди Круз (до 63 кг). Победителем в общем зачёте стала сборная Узбекистана.

Лучшие моменты финальных поединков можно посмотреть на сайте «Чемпионата».