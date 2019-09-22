Видео: яркий нокаут в первом раунде в бою Колберт — Бельтран
В ночь на 22 сентября мск в Бейкерсфилде (штат Калифорния, США) состоялся турнир по профессиональному боксу. В одном из его поединков встретились проспект лёгкого веса Крис Колберт (13-0, 5 КО) и опытный Мигель Бельтран (33-8, 22 КО). Бой не продлился и тридцати секунд. Колберт поймал соперника короткой двойкой, правый боковой в висок оказался нокаутирующим ударом. Бельтран мгновенно упал лицом вперёд. Американские комментаторы отметили, что эта победа будет претендовать на нокаут года.
Видео эпизода можно посмотреть на официальной странице FOX Sports: PBC в «Твиттере».
В другом поединке вечера в Бейкерсфилде Альфредо Ангуло сенсационно победил экс-чемпиона мира Питера Куиллина раздельным решением судей.
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