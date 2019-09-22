Альварес: иногда де ла Хойя говорит то, что ему не следует говорить

Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес выразил удивление тем фактом, что его промоутер Оскар де ла Хойя пообещал в будущем организовать ему третью встречу с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным. Канело дал понять, что остался недоволен такими высказываниями.
«Не знаю, с чего он взял, что я встречусь с Головкиным в третий раз. Я победил его дважды, и этот поединок больше не несёт вызовов. Иногда Оскар говорит то, чего ему не следует говорить и обсуждает то, чего не следует обсуждать. Этого не произойдёт. Впереди меня ждёт очень тяжёлая встреча, и слова де ла Хойи о бое с Головкиным сейчас не имеют никакого значения», — цитирует мексиканца BoxingScene.
Сауль Альварес следующий поединок проведёт 2 ноября. Его соперником станет чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв.
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