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Лебедев: бой с Макабу может пройти в России

Лебедев: бой с Макабу может пройти в России
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев подтвердил намерение возобновить карьеру и встретится с официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC Илунгой Макабу. По словам спортсмена, он прибыл на финальные поединки чемпионата мира в Екатеринбурге для того, чтобы предметно обсудить возможность организации этой встречи с представителями Федерации бокса России.

«Я приехал, чтобы поговорить об этом бое с федерацией. Может ли этот поединок пройти в России? Да», — приводит слова Лебедева ТАСС.

Отметим, что Макабу в двух предыдущих поединках побеждал россиян. Сначала он нокаутировал Дмитрия Кудряшова, а затем решением судей справился с Алексеем Папиным. Лебедев же минувшую встречу провёл в ноябре 2018 года, победив Майка Уилсона.

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