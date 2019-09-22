Лебедев: бой с Макабу может пройти в России

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев подтвердил намерение возобновить карьеру и встретится с официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC Илунгой Макабу. По словам спортсмена, он прибыл на финальные поединки чемпионата мира в Екатеринбурге для того, чтобы предметно обсудить возможность организации этой встречи с представителями Федерации бокса России.

«Я приехал, чтобы поговорить об этом бое с федерацией. Может ли этот поединок пройти в России? Да», — приводит слова Лебедева ТАСС.

Отметим, что Макабу в двух предыдущих поединках побеждал россиян. Сначала он нокаутировал Дмитрия Кудряшова, а затем решением судей справился с Алексеем Папиным. Лебедев же минувшую встречу провёл в ноябре 2018 года, победив Майка Уилсона.