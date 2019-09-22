Видео: Красивые победы С. Петтиса и Эспарзы на турнире UFC в Мексике

Ранним утром 22 сентября мск в Мехико завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 159. В его ходе состоялось несколько ярких встреч. Так, представитель наилегчайшего веса Серхио Петтис красиво расправился с новобранцем лиги, обидчиком Али Багаутинова Тайсоном Немом.

Участницы соглавного события вечера Карла Эспарза и Алекса Грассо устроили в октагоне настоящую войну и в итоге получили бонус за лучший поединок вечера.

Экс-претендентка на титул Анджела Хилл расправилась с новичком лиги Алессио Карнелосси, бой был остановлен в третьем раунде по рекомендации врача.

Ещё в одном поединке Хосе Альберто Куинонес уверенно победил Карлоса Хуачина.

Лучшие моменты всех этих встреч доступны на «Чемпионате».