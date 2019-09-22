Видео: Красивые победы С. Петтиса и Эспарзы на турнире UFC в Мексике
Ранним утром 22 сентября мск в Мехико завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 159. В его ходе состоялось несколько ярких встреч. Так, представитель наилегчайшего веса Серхио Петтис красиво расправился с новобранцем лиги, обидчиком Али Багаутинова Тайсоном Немом.
Участницы соглавного события вечера Карла Эспарза и Алекса Грассо устроили в октагоне настоящую войну и в итоге получили бонус за лучший поединок вечера.
Экс-претендентка на титул Анджела Хилл расправилась с новичком лиги Алессио Карнелосси, бой был остановлен в третьем раунде по рекомендации врача.
Ещё в одном поединке Хосе Альберто Куинонес уверенно победил Карлоса Хуачина.
Лучшие моменты всех этих встреч доступны на «Чемпионате».
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