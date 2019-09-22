Ковалёв: Альваресу будет комфортно в полутяжёлом дивизионе, это его реальный вес

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв поделился мыслями о скором противостоянии с чемпионом мира в среднем весе Саулем Альваресом. По словам россиянина, Канело не будет уступать ему в габаритах, поскольку для среднего веса мексиканцу приходится сбрасывать слишком много килограммов.

«Вне всяких сомнений, это самый важный бой в жизни. Если смогу побить Канело, думаю, я стану кандидатом на получение звания лучшего боксёра года. Кроме того, это придаст яркости моему наследию. Знаю, что моё наследие уже написано, но победа над таким топ-боксёром, как Сауль, поднимет мой престиж.

Не удивлён, что Канело захотел встречи со мной. Он молод, силён и каждый год прибавляет. Думаю, для среднего веса он сбрасывает много килограммов. Полутяжёлый категория — его реальный вес, возможно, даже немного больше. Ему будет комфортно.

Все говорят о его скорости, но у него хорошая защита, мощь и навыки в целом. Он отлично двигается на ногах, так что именно поэтому я должен быть хорошо готов к этой встрече", — приводит слова Ковалёва BoxingScene.