Российский боксёр погиб в Таиланде, упав с балкона после вечеринки

Российский боксёр Алексей Заболотских погиб в Таиланде, сообщает Pattaya One. 35-летний спортсмен упал с балкона четвёртого этажа в гостинице. По словам спасателей, он скончался от серьёзной черепно-мозговой травмы ещё до приезда в больницу. Название отеля, в котором произошёл инцидент, не называется.



Полиция продолжает расследование инцидента. По словам друзей погибшего, тайских боксёров, ночью они вместе с Заболотских выпивали в барах Паттайи, а затем продолжили вечеринку в гостиничном номере. В семь часов утра по местному времени Заболотских вышел на балкон, после чего его друзья услышали крик и звук падения.



Россиянин в Таиланде участвовал в нескольких рекламных акциях и мероприятиях по боксу.