Фергюсон потребовал у президента UFC устроить бой с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон потребовал у президента UFC Дэны Уайта устроить ему бой с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.



«Не сомневаюсь, что мы сможем найти немного места и для тупицы Хабиба. Дэна Уайт, сделай это 14 декабря. Только чемпионское дерьмо», — говорится в сообщении американца на странице в «Инстаграме». К посту был прикреплён коллаж из фотографий побитых оппонентов Фергюсона.



Напомним, что на 14 декабря запланирован турнир UFC 245, который состоится в Лас-Вегасе.



Ранее Уайт заявил, что именно Фергюсон может стать следующим соперником Нурмагомедова в бою за чемпионский титул.



Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье в бою за титул чемпиона в лёгком весе UFC. Для россиянина это стала вторая защита титула. На счету Нурмагомедова 27 побед в 27 боях.