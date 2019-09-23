Тренер Сен-Пьера назвал Нурмагомедова лучшим легковесом в истории
Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера, назвал российского бойца Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом лёгкой весовой категории в истории организации. Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, провёл 28 боёв в смешанных единоборствах и одержал столько же побед.
«Он лучший легковес в истории. Единственный опасный соперник для него — Тони Фергюсон. Он хорош в джиу-джитсу. Он очень агрессивен из положения снизу, он умеет вставать из партера в стойку.
Ислам Махачев тоже опасен, но поскольку он с Хабибом тренируется, то боя между ними не будет. Это два человека, которые уже сейчас имеют шансы победить Хабиба», — сказал Захаби в подкасте ReRooted.
Соперник Нурмагомедова по дивизиону назвал главных конкурентов Хабиба
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