В Киргизии бойца MMA ранили в ягодицу в перестрелке

В перестрелке в Кара-Суйском районе Ошской области пострадал боец ММА Тологон Рахманберди уулу. Сообщение о пациенте с огнестрельным ранением поступило в милицию из больницы, информирует издание 24.kg.
«Пострадавший находится в тяжёлом состоянии, его ранили в ягодицу. Тологон Рахманберди уулу ранее работал в ОВД Араванского района. По предварительным данным, второй участник перестрелки Кылычбек Саркарбаев тоже является спортсменом. Известно, что милиция переквалифицировала дело со статьи «Хулиганство» на «Нанесение тяжких телесных повереждений», — сказал собеседник издания.
Саркарбаев возглавляет Ошский комитет по физической культуре и спорту. Он является чемпионом Евразии по вале-тудо. Рахманберди уулу является чемпионом Азии по смешанным единоборствам.
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